У мэра Паневежиса диагностировали коронавирус

У мэра Паневежиса Ритиса Рачкаускаса диагностировали коронавирус. Об этом в воскресенье он сообщил в социальной сети Facebook, пишет портал Jūsų Panevėžys.

"С прошлого воскресенья я нахожусь в изоляции, поскольку мне сообщили о том, что я контактировал с больным. У меня не было никаких проблем со здоровьем, в пятницу я сдал тест, а вечером появились первые симптомы. В субботу результат – тест положительный", – писал Рачкаускас.

Он сказал, что в первый день было тяжело из-за высокой температуры, сейчас ему уже лучше. "Надеюсь этим все и закончится. Какое-то время придется работать из дома. Практика уже есть, значит, больших проблем не будет. Давайте беречь себя и других", – писал глава города.

На минувшей неделе сообщили о том, что коронавирус установили у 6 работников администрации Паневежского муниципалитета. Администрация мэрии работает удаленно до 6 ноября.

"Мы делаем все возможное, чтобы вирус не распространялся среди работников и активно сотрудничаем с работниками Национального центра общественного здравоохранения", – сказал глава администрации Томас Юкна.

Все работники, у которых диагностировали COVID-19, и их контакты находятся в изоляции.

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