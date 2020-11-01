В клиниках Сантарос все еще есть свободные койки в отделениях COVID

По данным на воскресенье, 1 ноября, 104 пациента с COVID-19 проходят лечение в клиниках Сантарос Вильнюсской университетской больницы, в том числе 8 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сообщается, что есть места в отделении II COVID, недавно созданном III COVID отделении в педиатрическом центре и Вильнюсской городской клинической больнице.

В клиниках Сантарос коронавирусная инфекция была диагностирована у 47 врачей, а 56 врачей были изолированы из-за контакта с инфицированными.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что в больницах страны 495 пациентов проходят лечение от COVID-19, 46 из них - в реанимации.

За минувшие сутки, 31 октября, в Литве выявлено 895 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в Литве подтверждено 15719 случаев заражения.

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