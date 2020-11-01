Ущерб - около 40 000 евро. По факту кражи начато досудебное расследование.
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31 октября, около 22.40, было замечено, что в Клайпеде, на ул. Ужупё, из жилого дома был украден сейф с различными документами, драгоценностями и деньгами, компьютерная техника и коллекционные часы.
Ущерб - около 40 000 евро. По факту кражи начато досудебное расследование.
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