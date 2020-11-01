Кладете маску в карман или сумку? Узнав, чем это может закончиться, больше не будете так делать

Когда все больше и больше муниципалитетов в Литве попадают под карантин, ношение защитных масок во всех общественных местах становится обязательным. Маски в этих муниципалитетах не обязательно носить только за пределами жилых территорий, когда в радиусе 20 метров нет людей, кроме членов семьи. Однако специалисты говорят, что при ношении масок мы не избегаем ошибок, которые могут снизить эффективность этих средств защиты.

Основные ошибки

Если вы неправильно носите маски - увеличиваете риск заражения опасным и быстро распространяющимся коронавирусом и представляете угрозу для окружающих.

Одна из ошибок, которую мы совершаем, заключается в том, что мы не моем и не дезинфицируем руки перед тем, как надеть и снять маски. Вероятно, вам не раз в спешке приходилось снимать маску сразу после выхода из магазина и вы не думаете, что перед этим необходимо мыть или дезинфицировать руки.

Аушра Бартулене, эпидемиолог Центра инфекционных болезней и СПИДа, говорит, что это лишь одна из многих ошибок, которые совершают жители.

"Люди носят одноразовые маски несколько раз, даже в течение нескольких дней. Влажные маски не заменяют сухими и чистыми. Неправильно их надевают. Маски должны закрывать нос, рот и подбородок", - говорит врач.

Помимо этих ошибок, эпидемиолог выявляет еще одну фундаментальную ошибку, о которой мы редко задумываемся - мы храним маски не в том месте. По ее словам, эти защитные средства следует помещать в пакет, чтобы маска не соприкасалась с другими предметами и поверхностями.

"Люди держат маски в карманах, сумках и машинах. Кроме того, они прикасается к ним руками и могут загрязнить лицо и маску", - отмечает А. Бартулене.

По словам врачей, нельзя носить поврежденную или влажную медицинскую маску, такую, которая не закрывает нос и не прилегает к лицу. Не касайтесь передней части маски, не снимайте маску, когда разговариваете с другими людьми или выполняете другую работу. Кроме того, не оставляйте использованную маску там, где к ней могут получить доступ другие люди, или повторно использовать ту же маску.

А при ношении немедицинской (тканевой) маски, врачи подчеркивают, что она не должна выглядеть поврежденной, грязной или мокрой, должна прилегать к лицу, закрывает нос, не вызывать затруднения дыхания. Не снимайте маску, если поблизости (на расстоянии 1 метра) находятся другие люди. Кроме того, не делитесь своей маской с другими.

Какие маски выбрать?

Врачи подчеркивают, что маски уменьшают выделение капель от инфицированных людей, у которых еще нет симптомов или которые являются бессимптомными носителями инфекции.

Эпидемиолог говорит, что все маски - как медицинские, так и те, которые шьют сами люди, - помогают снизить риск распространения вируса в окружающей среде и, таким образом, снизить вероятность заражения других людей. Однако она отмечает, что медицинские и немедицинские маски различаются по эффективности фильтрации.

"Медицинские маски делятся на I, II и III типы по эффективности фильтрации. Медицинская маска типа I улавливает около 95 процентов частиц, типа II и III - около 98 процентов", - поясняет А. Бартулене.

Однако она подчеркивает, что эти маски одноразовые, и поэтому их нельзя носить несколько раз.

Эффективность фильтрации немедицинских масок ниже. Эпидемиолог говорит, что они не сертифицированы как медицинские маски и действуют как физический барьер, чтобы уменьшить распространение инфекции воздушно-капельным путем.

По словам А. Бартулене, эти маски улавливают около 50 процентов частиц, а их эффективность фильтрации зависит от количества слоев маски.

"Чем больше слоев, чем плотнее материал, из которого сделаны маски, тем эффективнее улавливаются частицы. Преимущество этих масок в том, что их можно использовать несколько раз, и они хорошо прилегают к лицц", - говорит специалист.

Одноразовые маски после ношения следует выбросить, но эти маски, по словам врача-эпидемиолога А. Бартулене, можно обеззаразить, постирав теплой водой с мылом или обработав дезинфицирующим средством.

По словам врачей, риск передачи инфекции сохраняется при неправильном снятии маски, неправильном обращении с загрязненными масками и из-за повышенной склонности людей прикасаться к лицу во время ношения маски.

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