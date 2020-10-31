Важная новость для водителей: с завтрашнего дня меняется допустимая скорость на автомагистралях

Ноябрь в Литве связан не только с сезоном зимних шин. Эксперты напоминают, что в ноябре изменится допустимая скорость на автомагистралях.

Одна из самых больших загадок в это время, когда пандемия коронавируса снова свирепствует, заключается в том, как защитить себя от потенциально опасных контактов, когда необходимо заменить летние шины на зимние.

Миндаугас Балинскас, глава отдела урегулирования убытков Compensa Vienna Insurance Group, подчеркивает необходимость защитить себя во время пандемии. Если не удается избежать контакта с персоналом автосервиса, он напоминает о необходимости надеть маску, закрывающую нос и рот.

Также полезно иметь при себе дезинфицирующую жидкость - если машину и ключи нужно оставить в сервисе на время, можно будет продезинфицировать их, а также руль, дверные ручки и другие поверхности, к которым часто прикасаются.

Почему необходимо менять шины

Зимнюю резину нужно заменить до 10 ноября. Это необходимо как для вашей собственной безопасности, так и для безопасности других участников дорожного движения - подходящие для холодного сезона шины могут помочь предотвратить ДТП.

"Наша многолетняя статистика показывает, что в холодное и темное время года из-за неблагоприятных погодных условий количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается до 50 процентов. Одна из самых частых причин - неподходящие по сезону автомобильные шины. Например, при движении по льду, образовавшемуся на определенных участках дороги или по виадукам, они снижают способность водителя управлять автомобилем, который начал буксовать", - говорит М. Балинскас.

Эксперт напоминает, что при замене шин важно оценить их износ и при необходимости приобрести новые. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 3 миллиметров.

Подчеркивает важность безопасной скорости

Правда, позаботившись о шинах, водителям рекомендуется помнить о требованиях безопасной скорости. С 1 ноября по автомагистралям и скоростным трассам необходимо двигаться со скоростью не более 110 км / ч.

"Хотя максимальная скорость составляет 110 км / ч, водителю важно выбрать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия, погодных условий, видимости на дороге и даже самочувствия водителя, чтобы он мог управлять автомобилем и остановиться, если дорожное покрытие скользкое. Если дорожное покрытие слишком скользкое, рекомендуется даже остановиться и не продолжать поездку. В этом случае можно воспользоваться услугой транспортировки автомобиля, которая поможет решить опасную ситуацию", - советует страховой эксперт.

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