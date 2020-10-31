Побит коронавирусный антирекорд, но люди не хотят сидеть дома: что происходит возле торговых центров

В Литве за минувшие сутки был выявлен 1001 новый случай коронавируса. Однако это обстоятельство, похоже, не побуждает всех жителей Вильнюса оставаться дома. Фотограф Delfi в субботу посетил торговые центры и запечатлел происходящее там.

Напомним, количество новых случаев коронавируса в субботу стало рекордным. С начала пандемии такого количества случаев еще не было.

Посмотрев фотогалерею, можно увидеть, что людей возле супермаркетов не так уж и мало. Некоторые ходят по магазинам по одному, а некоторые ходят небольшими группами.

Одни спешат в магазин, другие топчутся возле банкомата, третьи просто ждут на парковках возвращающихся близких. Большинство людей соблюдают меры безопасности, используют медицинские маски для лица, есть и те, кто предпочитает тканевые.

Однако следует отметить, что не все жители используют маски для лица должным образом. Есть те, у кого маска прикрывает только рот, а нос - открыт. Специалисты критикуют такое поведение, говоря, что ношение маски таким образом не защищает от вируса.

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