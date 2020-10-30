Спикер Сейма предлагает обсудить возможность проведения заседаний дистанционно

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис предлагает парламенту вернуться к обсуждению возможности проведения заседаний на удаленной основе.

Глава парламента обсуждает с фракциями вопрос о том, чтобы включить в повестку следующей недели поправки к уставу парламента, позволяющие проводить заседания на удаленной основе.

Как информировал BNS представитель спикера Паулюс Жеймис, В. Пранцкетис предлагает рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании Сейма 5 ноября в срочном порядке.

В. Пранцкетис инициировал такие поправки к уставу Сейма во время первой волны пандемии COVID-19 весной, однако парламентарии его предложение отклонили.

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