"Delfi Главное": карантин и новые ограничения, Лукашенко закрыл границу, скорый запуск БелАЭС, аборты и результаты выборов в Сейм "Без маски": успех либералов - в чем секрет и что принесет их победа на выборах Литве?

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с событиями недели в Литве и мире и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей". В этом выпуске: - Старый новый карантин: как изменилась жизнь в муниципалитетах Литвы из красной зоны на этой неделе?

- Уходят левые, приходят правые. По итогам выборов в Сейм Литву ждет новое правительство

- Круговорот нот протеста: Литва возмущена скорым запуском БелАЭС, а Россия новой методикой торговли электроэнергией Балтийских стран

- Обновить и упразднить. Вильнюс может остаться без троллейбусов

- В рубрике "Без маски": подводим итоги парламентских выборов. Чем объяснить успех либеральных сил? Спрашиваем у лидера Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен, представителя партии Свободы Морганы Даниэле и политолога Бернараса Ивановаса. Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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