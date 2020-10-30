В Сантаришкской клинике не осталось свободных коек для больных COVID-19 отменяют некоторые плановые услуги

В Литве быстро распространяется коронавирус, практически заполнены койки для больных коронавирусом (COVID-19). Глава корпуса инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене сказала, что у них свободных коек не было уже в четверг.

"Поток пациентов очень большой, все, что возможно, в центре Инфекционных заболеваний было заполнено уже вчера. Подготовлены койки и в других отделениях больницы, их тоже почти не осталось.

Уже немало пациентов мы направляем во вспомогательную больницу на Антакальнисе. на открылась сегодня в 8 ч., но, возможно, все подготовленные койки там уже заполнены. Ситуация очень напряженная и я согласна с министром, мы должны взять себя в руки", – сказала профессор Лигита Янчорене.

Она рассказала, что пациентов с коронавирусом в стабильном состоянии из Сантаришкской клиники перевозят на Антакальнис, где оборудовано 30 коек. Больница на Антакальнисе готовится освободить для пациентов с ковидом еще 86 коек.

30 октября в Сантаришкской клинике находятся 97 пациентов с COVID-19, пятеро из них - в реанимации. В корпусе С есть еще 30 коек для больных COVID-19, все они практически заполнены.

Сейчас о подготовке палат для пациентов с короновирусом говорят с руководством больницы им. М.Марцинкявичюса, Лаздинайской больницы, Укмергской больницы и др.

"По-прежнему жителям оказывают неотложную помощь и плановые услуги.

Мы отложим предоставление только таких плановых услуг, которые не скажутся на состоянии пациентов", – сказал гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс. Он заметил, что некоторые консультации будут предоставлять удаленно.

В Сантаришкской клинике коронавирусом болеет 41 медработник, еще 46 находятся в изоляции. На помощь привлекают медиков из других учреждений.

В госпитализации нуждаются 10-12% заболевших новым вирусом, в реанимации и интенсивном уходе – около 3%.

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