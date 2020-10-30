Перед длинными выходными президент Литвы просит жителей вести себя ответственно

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу призвал жителей страны ответственно вести себя во время длинных выходных.

"Мы все устали от ограничений в жизни. Мы не знаем, сколько будет длиться пандемия, но можем постараться, чтобы она нанесла как можно меньше ущерба. Перед Днем поминовения усопших значительно растет количество больных. Положение критическое, каждый из нас может стать носителем вируса. Мы сами того не желая, можем поставить под угрозу близких", – писал президент.

Он подчеркнул, что каждый из нас может способствовать управлению ситуацией.

"Множество врачей, медсестер, специалистов в сфере здравоохранения, ученых, даже военных работают над тем, чтобы отклонить удар второй волны коронавируса (COVID–19). Каждый из нас может сделать так, чтобы эти усилия не были напрасными", – сказал Науседа.

Он обратился к жителям с просьбой – соблюдайте правила безопасности. В результате, по словам президента, появится надежда, что волна коронавируса спадет к Рождеству.

"Поэтому сегодня прошу Вас тщательно соблюдать все требования безопасности. Мойте руки, соблюдайте дистанцию в 2 м, на улице ходите в маске, социальные связи поддерживайте удаленно. Оставайтесь дома, если чувствуете хотя бы один симптом простуды.

В выходные воздержитесь nит больших семейных компаний. Каждый из нас может сделать все, чтобы в больницах были свободные койки для тяжело больных. Мы еще можем сделать так, чтобы к Рождеству и Новому году вторая волна пошла на спад. Давайте воспользуемся этой возможностью!", – призвал глава страны.

Delfi напоминает, что за последние сутки в Литве установили 735 новых случаев коронавируса и 7 смертей.

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