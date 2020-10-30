Air Baltic будет летать из Вильнюса в новый аэропорт Берлина

В ноябре латвийская авиакомпания Air Baltic начнет летать из Вильнюса в новый аэропорт Берлина - Бранденбург.

Последний рейс из Вильнюса в закрывающийся аэропорт Берлина Тегель состоится 4 ноября, а с 9 ноября будут начаты рейсы в новый аэропорт, сообщила компания.

В данный момент airBaltic предлагает прямые рейсы в Берлин из всех трех столиц Балтийских стран.

Первый терминал Бранденбургского аэропорта будет официально открыт 31 октября. Он назван в честь экс-мэра Западного Берлина и бывшего канцлера Западной Германии Вилли Брандта. За год этот аэропорт будет обслуживать 43 млн пассажиров.

Завершить рейсы в Берлинском аэропорту Тегель планируется 7 ноября.

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