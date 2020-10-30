Пандемия на традиции не сказалась: литовцы ночью стояли в очереди за iPhone 12

Магазин Topo centras объявил начало продажи новых телефонов Apple: покупателей iPhone 12 и iPhone 12 Pro ждало световое и лазерное шоу, телефоны вручали сидящим в машинах покупателям. Покупателей развлекал DJ Mamania. Как обычно, поклонники Apple могли выиграть Apple Watch Series 6.

"Мы знаем, что пользователи Apple отличаются требовательностью и хотят получить iPhone как можно скорее, поэтому мы с командой подошли к этому вопросу творчески и нашли способ гарантировать безопасность, а вместе с тем произвести впечатление, поэтому мы можем сказать, что Topo centras

стал первой компанией в мире, которая эксклюзивным способом начала продажу iPhone 12", – сказал гендиректор Ремигиюс Штарас.

По его словам, в магазин людей не впустили, телефоны могли забрать только те, кто приехал на авто и заплатил заранее. Из автомобилей выходить покупателям не разрешили, все стояли в очереди, были в масках, заказы подносили к их автомобилям.

"Торговля была намного активнее, чем год назад, интерес к новым телефонам очень велик, всем желающим аппаратов не хватит", – сказал Штарас.

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