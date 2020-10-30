ВВП Литвы в этом году сократился на 1,4%

Внутренний валовой продукт Литвы (ВВП) за три квартала этого года, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократился на 1,4% до 35,9 млрд евро.

В третьем квартале ВВП в ценах того периода достигал 13,1 млрд евро, а за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, был на 3,7% больше, чем в апреле-июне прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Если оценивать показатель производственным методом, то на изменение ВВП положительно повлияли результаты оптовой и розничной торговли (выросли на 1,9%), промышленности (на 0,9%), строительства (на 0,2%).

В третьем квартале, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, экономика Литвы сократилась на 1,7%.

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