"Вчерашнее решение Беларуси о закрытии границы с Литвой никак не повлияло на грузоперевозки по железной дороге. Через Литву по-прежнему ходят транзитные пассажирские поезда в Калининград и грузовые поезда", – сообщил в фейсбуке Дубаускас.
В четверг с 16 ч. белорусские пограничники остановили въезд легковых автомобилей через КПП на границе с Литвой.
По словам белорусских пограничников, это решение связано с угрозой пандемии. Однако некоторых путешественников на легковых авто в Беларусь все же впускают.
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