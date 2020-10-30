Беларусь подтвердила, что ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

В четверг вечером белорусские власти подтвердили, что ограничили въезд через пограничные переходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси объясняет эти меры напряженной эпидемиологической обстановкой в соседних странах.

"В связи со сложившейся в соседних странах эпидемиологической обстановкой Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию для отдельных категорий физических лиц через переходы на сухопутной границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной", – говорится в заявлении комитета.

В нем также отмечается, что эти ограничения не касаются сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющих служебные паспорта, а также водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки, членов бригад международного железнодорожного сообщения.

Более двух месяцев в Беларуси проходят акции протеста против фальсифицировавшего выборы президента Александра Лукашенко.

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