Коронавирус диагностирован у еще одного депутата парламента Литвы

Консерватор Паулюс Саударгас в пятницу утром на своей странице в фейсбуке подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Политик написал, что первые симптомы он почувствовал во вторник, вскоре узнал о близком человеке, у которого был контакт с больным.

"У меня COVID–19. Пытаюсь сжиться с этой и мыслью и расставить все, как было. Во вторник появились симптомы – стала подниматься температура, появилась незначительная боль в горле, немного покашливал, заложило нос. Если бы не температура, я бы и внимания не обратил на все это. И тут мы узнали, что член семьи контактировал с больным", – писал депутат.

Он заметил, что при таком количестве новых случаев и большом проценте неисследованных случаев заразиться можно везде. Не удалось депутату и без проблем связаться с работниками горячей линии. После 43 звонка он позвонил в частную клинику.

"В Вильнюсе - через неделю... Я сказал до свидания. Потом подумал, снова позвонил. "Хорошо, не в Вильнюсе, в любом городе Литвы". Пауза, а потом: "В любом городе Литвы – через неделю". Через неделю! Регистрируюсь. Ночью ощущаю описанные уваж. Тапинасом симптомы. Повторюсь, это ломота во всем теле и вялость утром. Опять звоню по номеру 1808. На 77–й раз мне ответили. Всегда говорил 7 – мое счастливое число. Описал все симптомы – зарегистрировали на четверг.

Еду и сдаю анализ. Не больно, я серьезно. Поэтому не бойтесь. Ну вот, как видите – я болен", - пишет депутат.

"Говорят течение этой болезни можно описать как волнение. Да, было так, казалось пошло на лад, а потом снова ухудшение. 2 волна – глобальная (там за окном) и персональная для меня. Сил всем! Особенно беспокоюсь за челнов семьи, а особенно за пожилых людей... и за всех, кто в группе риска. Будьте здоровы, берегите себя", – писал он.

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