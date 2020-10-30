Отчисленные из ВУЗов Беларуси студенты смогут продолжить обучение в ЕГУ в Вильнюсе

Благодаря финансовой поддержке правительства Литвы и опыту 15-летней работы в вынужденном изгнании, Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) заявляет о готовности принять на обучение студентов, которые столкнулись с политическими репрессиями в Беларуси.

В результате непрекращающегося насилия со стороны властей, студенты ВУЗов Беларуси продолжают сталкиваться с ежедневным давлением из-за собственной гражданской и политической позиции.

За последние двое суток из ВУЗов Беларуси были отчислены уже более 50 студентов различных профилей обучения. Граждане Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей могут обратиться в ЕГУ для того, чтобы быть зачисленными на основании перезачёта пройденных курсов.

Ранее правительство Литвы приняло решение о выделении 200 000 евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ. Благодаря данному решению, студенты, подвергшиеся политическому давлению в Беларуси, смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ.

Начиная с сентября, ЕГУ уже принял положительное решение о предоставлении бесплатных мест для 19 граждан Беларуси из средств Правительства Литвы.

ЕГУ предоставляет студентам из Беларуси возможность перевода на следующие программы постоянной и дистанционной формы обучения:

Бакалаврская программа «Визуальный дизайн» (бакалавр искусств)

Бакалаврская программа «Европейское наследие» (бакалавр гуманитарных наук)

Бакалаврская программа «Медиа и коммуникация» (бакалавр социальных наук)

Бакалаврская программа «Мировая политика и экономика» (бакалавр социальных наук)

Программа непрерывного обучения «Международное право и право Европейского союза» (магистр права)

Руководство ЕГУ ведёт переговоры с международными фондами о расширении предоставляемого финансирования для студентов из Беларуси, которые подверглись давлению. Ожидается, что в результате положительного решения, ещё большее число студентов из Беларуси смогут продолжить учёбу в ЕГУ, в условиях отсутствия идеологического давления и атмосфере либеральной модели образования.

Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявление на перевод в ЕГУ можно здесь.

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