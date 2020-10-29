Беларусь закрыла границу с Литвой

Беларусь в четверг во второй половине дня закрыла границу с Литвой, мотивируя требованиями безопасности из-за распространения коронавируса, подтвердили BNS в МВД.

"От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Беларуси не пропускают легкий транспорт, мотивируя ковидом", - сказала BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас сказал BNS, что грузовой транспорт свободно пересекает границу.

"Для нас это была неожиданная ситуация. Она изменилась с 16 часов, когда на территорию Республики Беларусь не пустили граждан Беларуси, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве. Также был случай, когда не пустили граждан Беларуси с постоянным видом на жительство в Эстонии", - сказал Р. Любаевас.

"С того времени было остановлен проезд для пассажирского транспорта. Грузовой транспорт пока проезжает", - добавил он.

Поскольку потоки пассажиров сильно уменьшились из-за связанных с пандемией ограничений и пересекающих границу немного, по словам Р. Любаеваса, пока трудно понять, насколько строгие эти ограничения и распространяются ли они только на граждан Беларуси или же и на граждан Литвы.

"Скорее всего, они (...) не разрешат въезд гражданам других стран и вообще закроют границу для пассажиров", - сказал глава СОГГЛ.

"Согласно информации от белорусских коллег, это сделано из-за ситуации с вирусом COVID-19", – сказал Р. Любаевас.

В Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали закрытие границы.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — заявили в ведомстве, передает TUT.BY.

TUT.BY также пишет, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку.

Также на въезд в Беларусь закрыта граница с Польшей, Украиной и Латвией.

Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале прокомментировала такое внезапное решение.

"Режим разрушает себя сам. И закрытие границ, и очередные назначения – это сигналы ослабления его власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике. Но, пытаясь изолировать Беларусь, он изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников. А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы.

Всё это – результат нашего с вами мирного протеста, а значит нужно не останавливаться и продолжать стоять на своём. Каждый новый день протеста приближает нас к победе, а режим – к его концу", заявила она.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста против авторитарного президента Александра Лукашенко, сфальсифицировавшего результаты выборов.

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