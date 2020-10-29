Приехавшие из-за границы воры арендовали в центре Вильнюса трехэтажную квартиру

Вильнюсская полиция задержала подозреваемых в кражах "туристов" – цыган из Украины: пять женщин (1959, 1968, 1976, 1989 и 1970 г.р.) и мужчину (1984 г.р.). Их задержали 28 октября.

24 октября, в 12 ч., в Укмерге, во двор дома женщины (1942 г.р.) вошли три женщины, которые попросили воды для ребенка. Когда пожилая женщина налила воды, поговорила с женщинами, она вернулась домой и обнаружила, что пропали 10 000 евро. Задержать подозреваемых сразу не удалось.

26 октября, в 14 ч., в деревне Сорок татар, во двор дома мужчины приехал автомобиль Opel с польскими номерами. Из него вышли шесть

женщин и мужчина, которые пытались попасть в дом, разыграв эпилептический припадок, но у них ничего не вышло.

Полиция поняла, что оба эти случая связаны. Они собрали необходимую информацию и выяснили место нахождения подозреваемых. Выяснилось, что "гости" из Украины арендовали в Старом городе Вильнюса 3-этажную квартиру и платили за нее 100 евро в сутки. Во время обыска полиция изъяла ценные для следствия вещи и, вероятно, марихуану. Криминалисты подоспели вовремя, "туристы" собирались уехать.

Начато расследование, суд будут просить назначить подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Полиция просит возможных пострадавших от этих лиц звонить по номеру 8 70065 372.

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