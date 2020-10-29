Суд оставил на свободе молодого человека, жестоко избившего девушку

В прошлом году Литву потрясла история жестоко избитой девушки, которую пытался изнасиловать несовершеннолетний молодой человек. Суд приговорил жителя Юрбаркаса к условному сроку, однако близкие девушки обжаловали этот приговор. Адвокаты девушки и прокуроры хотели, чтобы обвиняемый был приговорен к реальному сроку заключения. Однако 29 октября выяснилось, что суд оставил молодого человека на свободе. Такое решение суда вызвало возмущение.

С самого начала стало известно, что обвиняемый - сын влиятельного политика, которая делает все, чтобы добиться максимально мягкого наказания, поэтому девушке и ее семье помощь оказали известные люди – предприниматель Дайна Босас и специалист в сфере коммуникации Саугирдас Вайтуленис.

Они до последней минуты верили, что суд примет благоприятное для девушки решение, но постановление суда их разочаровало.

"Такое решение еще раз , что происходят нечистые дела. Особенно в Клайпеде. Я говорю об этом, исходя из личного опыта. Отныне в этой стране никто не может чувствовать себя в безопасности. Тем более, надеяться на справедливость", – не скрывала Босас и сказала Delfi, что в этой ситуации, к сожалению, не помогла и публичность.

С ней согласился Вайтуленис.

"Эта страна прогнила до мозга костей. И точка. Я обращаюсь к судье: я вижу, "слезы" убедили. Надеюсь, ваша совесть спокойна и вы будете спать спокойно, без успокоительных, не так, как Каролина. В этой стране можно практически убить человека, и тебя никто не посадит. Официально! Вы не стоите звания судей. Вы - плевок в лицо всей страны! Неуважение к судам? Да. Этот суд не за что уважать", – не скрывал он возмущения.

Напомним, что девушка была избита в конце мая прошлого года во время выпускного, куда приехали незнакомые молодые люди из Юрбаркаса. Один из них стал приставать к девушке. Вскоре одноклассники обнаружили ее полуголой и жестокой избитой, девушка лежала в луже крови и стонала. Девушку доставили в реанимацию, затем перевезли в Каунасскую клинику. Подозреваемый занимался борьбой. Он жестоко избил девушку - бил по голове и по лицу – в нескольких местах была сломана челюсть, выбиты зубы, повреждена трахея.

Молодого человека обвинили в жестоком избиении, в попытке изнасилования. Эксперты указали, что нанесенные девушке травмы расцениваются как нетяжелые.

Адвокат добивался того, чтобы обвиняемый был приговорен к реальному наказанию. В четверг суд немного ужесточил наказание обвиняемому, но указал, что нет повода приговаривать его к тюремному заключению.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Саулювене сказала, что осужденный должен будет выплатить пострадавшей 10 000 евро и участвовать в программе по коррекции поведения.

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