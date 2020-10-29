Представители бизнеса после первой ночи карантина: мало баров смогут работать в таких условиях

Представители бизнеса утверждают, что количество клиентов в баре после введения ограничений значительно сократилось, а многие бары со следующей недели намерены закрыться. Предприниматели утверждают, что действия властей неадекватные.

Председатель Вильнюсского ночного альянса Маркас-Адамас Харольдас сказал, что после введения со среды ограничений количество посетителей в барах и клубах, по сравнению с понедельником-вторником уменьшилось на 20%.

"В городе намного спокойнее, чем было. (...) Вчера людей в барах было на 20% меньше, чем в понедельник и вторник", – сказал он. Харольдас отметил, что из-за введенных ограничений больше всего пострадают небольшие бары и заведения общепита.

"Бары будут закрываться. При таких ограничениях мало кто сможет работать, а такая формулировка означает, что небольшим клубам и барам будет намного тяжелее (чем крупному бизнесу)", – сказал он, заметив, что так уничтожают разнообразие в этом сегменте.

Харольдас сказал, что распространение COVID-19 в этом секторе достаточно невелико, а введенные ограничения - избыточные.

"Если смотреть на мировую статистику, то видно (...), что 3–5% заболеваний фиксируют в таком секторе (...), а тут все говорят, что бары надо закрывать. Так как мы решаем проблемы, если ограничиваем такой маленький процент", – сказал он, заметив, что все эти ограничения - только имитация борьбы с вирусом.

"Если ситуация очень плохая, потому что власти не справляются с распространением болезни, и вирус распространяется везде, – конечно, мы тогда согласны с тем, чтобы все закрыть на две недели (...), а не один маленький сектор и делать вид, что это решение", – прибавил Харольдас.

Между тем президент Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка сказал, что большая часть баров после введенных ограничений намерена работать только в выходные или вообще закрыться.

"Людей стало меньше с прошлых выходных. Люди боятся, они понимают ситуацию, слушают указания. Может, на этой неделе еще кто-то будет работать по инерции, но на следующей неделе многие решили закрыться или работать толко в выходные", – сказал Пранка.

Он заверил, многие места развлечений после введенных ограничений могут работать только на 20–30% своей мощности, части придется закрыться.

"Людей и без того меньше, люди боятся, они социально ответственны – все в порядке, мы это понимаем. Но если бизнесу запрещают работать, мы хотели бы получить помощь государства, и нормальной помощи, а не так, что дадут что-то лишь бы не ворчали", – сказал он.

"Мы ведь все понимаем. Лучше бы власти сказали, давайте будем социально ответственными, снизим число социальных контактов, а вы получите нормальный план компенсаций. Тогда было бы спокойно. А тут мы должны просить, чтобы выжить", – прибавил Пранка.

Напомним, что со среды карантин действует в 21 муниципалитете Литвы.

С понедельника введена регистрация клиентов кафе и ресторанов, а время работы ночных баров и клубов ограничено до 24.00 ч.

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