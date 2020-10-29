Предложение либералов по программе: снижение подоходного налога, интернет-голосование

Движение либералов, участвующее в создании правоцентристской коалиции, предлагает внести в программу работы будущего правительства сокращение тарифа подоходного налога населения, узаконить партнерские отношения, интернет-голосование, написание имен собственных в документах всеми буквами латинского алфавита.

В четверг лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен написала на своей странице в соцсести "Фейсбук" существенные предложения партии, которые представила будущим партнерам.

По ее словам, избраны восемь важнейших сфер, в которых будут добиваться перемен.

"В 2021 году мы должны подписать национальное соглашение об образовании. Как повысить средства, приходящиеся на одного ученика, студента, независимо от типа образовательного учреждения, поскольку сегодня слишком много средств, выделяемых образованию, оседает в "других строках", они не достигают тех, кто является сутью образования – детей и молодежи", – отметила глава Движения либералов.

Среди предложений есть также и сокращение подоходного налога за четыре года полномочий с 20 до 15%. В качестве альтернативы для сбора средств упоминаются налоги на загрязняющие выбросы, экологические сборы, сокращение теневой экономики, муниципальные облигации, новые рабочие места в экономике замкнутого цикла (экономика, основанная на возобновлении ресурсов).

"Говоря о правах человека, мы акцентируем необходимость предоставления женщинам больше возможности согласования материнства и карьеры, принятия решений о своем репродуктивном здоровье", – отметила В. Чмилите-Нельсен.

Она также сообщила, что либералы попытаются вернуть в повестку работы проект закона о партнерских отношениях, "смахнуть пыль с закона о написании фамилий латинскими буквами", завершить начатую работу по возможности баллотироваться в сейм с 21 года, вернуться к инициативе сохранения гражданства.

Движение либералов выступает за большую децентрализация в управлении государством и большую передачу функций самоуправлениям – земельных вопросов, занятости, социальных дел, культурного наследия и прочего.

"Мы также будем стремиться обеспечить введение цифровых технологий и развитие э-демократии, закладывая в планы внедрение интернет-голосование уже на муниципальных выборах 2023 года, вовлечение жителей в вопросы госуправления электронными средствами связи, открытостью публичных данных", – отметила В. Чмилите-Нельсен.

В секторе здравоохранения возможно будет укрепить первичный надзор, изменить порядок компенсации лекарств.

"Если говорить о охране природы и энергетике, то мы обязаны не только придерживаться установленного Еврокомиссией "зеленого курса", но у останавливать амбициозные цели, которые бы помогли заботиться о нашей природе, сохранять леса, переориентировать экономику на незагрязнение", – пишет председатель Движения либералов.

Будущие партнеры по коалиции в четверг должны представить свои предложения по важнейшим будущим задачам.

После завершившихся 25 октября парламентских выборов оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы заявили о формировании правоцентристской коалиции. В новом парламенте у этой партии не менее 74 голосов из 141.

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