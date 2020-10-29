За контрабанду янтаря гражданину России грозит конфискация грузовика

Таможенники Кибартай задержали контрабандный груз янтаря: проверив грузовик Volvo в кабине водителя обнаружили около 4 кг января.

Водитель Volvo, гражданин России указал, что везет только говядину.

Таможенники проверили автомобиль с помощью мобильной рентгеновской системы и обнаружили в кабине 3 кг сырьевого и 1 кг обработанного янтаря. Общая стоимость контрабандного янтаря со всеми налогами составляет 975 евро.

Таможенники задержали янтарь и автомобиль, составили протокол. За контрабанду грозит штраф, а также конфискация янтаря и грузовика.

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