Белорусская оперная певица Маргарита Левчук: у нас совершенно советская власть везде

Белорусская оперная певица, актриса театра и кино Маргарита Левчук в студии Delfi рассказала о знакомстве с литовской сценой, о том, что самое сложное в карьере оперной певицы, поделилась мыслями о том, что происходит в Беларуси, и рассказала, когда дошла до "точки кипения".

В мае этого года Маргарита в своем инстаграмме опубликовала пост, в котором отказалась поддерживать действующую власть в Беларуси.

"Я написала этот пост и думаю: будь что будет. Приедут сейчас за мной, заберут. Вы же знаете, что у нас всех людей забирают в тюрьму, если ты против власти", - делится своими впечатлениями певица. Но к ее удивлению, поддержка пришла не только от ее поклонников, но и от простых белорусов.

Однако не менее важных шаг в своей карьере Маргарита совершила немного раньше, в марте - она ушла из Большого театра Беларуси.

"У нас совершенно советская власть: и в театрах, и везде. Мне не нравилась эта система, и я не хотела в ней быть. Я езжу в другие театры по всему миру, я приезжала в ваш театр (Национальный театр оперы и балета, - Ред.), я видела, что у вас нет такого подхода ко всему, как есть у нас. Я с этим не соглашалась на протяжении четырех лет, мне просто это было неприятно, - говорит она. - Я пыталась что-то делать, но поняла, что система настолько укоренилась, что я ее одно не сдвину. И я решила уйти, потому что я не хочу быть в этой системе".

Сейчас Маргарита выступает на литовской оперной сцене, всячески поддерживает белорусский народ, который борется за перемены. Один из жестов поддержки - сегодняшний концерт солидарности "Жыве Беларусь" в Вильнюсе, в котором примет участие сама певица, а также ее литовские коллеги.

Сегодня в Вильнюсе состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь с участием Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса.

Свое выступление сегодня Маргарита решила посвятить всем смелым и свободным музыкантам Беларуси и в особенности свои коллегам, уволенным вчера из Большого театра Беларуси (дирижер Андрей Галанов, солист Илья Сильчуков, артисты оркестра Регина Саркисова, Алла Джиган и Александра Потёмина).

Прямая трансляция концерта в 19.00 будет доступна на официальном youtube-канале Маргариты и на сайте Delfi:

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