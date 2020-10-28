Больной коронавирусом журналист Тапинас соблюдает постельный режим

Общественный деятель и журналист Андрюс Тапинас в субботу сообщил, что у него диагностировали коронавирус. В среду основатель Laisvės TV рассказал о своем состоянии в фейсбуке.

"Поскольку многие спрашивают, как я себя чувствую, отвечаю, сейчас состояние среднее. Вирус еще здесь. Кости не ломит, температуры нет, но последние два дня заложен нос, постоянно болит голова. У меня что-то похожее было при сильном синусите.

Сегодня голову понемногу отпустило, но вообще чувствуется слабость, голова тяжелая, работтаь невозможно, это раздражает. Я бы оценил состояния в 5 баллов из 10. Я соблюдаю постельный режим и скоро превращусь в емкость с чаем и витамином С", – писал Тапинас.

Несколько дней назад его состояние было куда хуже.

В воскресенье вечером он поделился информацией о том, что у него заложен нос, немного болит голова, но самое худшее – ломота во всем теле – уже прошла, сейчас он может спать нормально.

"И я понимаю, что советы и просьбы врачей поберечь себя всем уже надоели, и мы устали от этого ковидного напряжения. Но всем баскетбольным болельщикам на арене, всем, кто рвется в торговые центры, и ходит там, спустив маску (не поверите, но в клайпедском ТЦ Akropolis таких 80%) и всем, кто вообще возмущается тем, что маски ограничивают их свободу, хочу сказать следующее:

Пока у меня были две такие ночи. Ломит все тело. Руки, ноги, спину. Ты ворочаешься, меняешь позу, чтобы найти самую удобную, которая позволит хотя бы 5 минут не чувствовать боль и даст спокойно отдохнуть, когда пьешь лекарства, а они не помогают. Ни в час ночи, ни в два, ни в три и ни в четыре. И утром ты себя чувствуешь так, как будто по тебе трижды проехался пьяный водитель на катке. И следующей ночи ты даже не ждешь. И у меня это самая легкая форма этого "друга". Но не дайте остановиться своему празднику и 1000 случаев в сутки не будет пределом", – иронизировал Тапинас.yaschee-ispytanie.d?id=85578129

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