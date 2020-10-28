Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний

В среду правительство Литвы приняло решение по вопросу введения дополнительных ограничений. На этот раз на две недели отменили все мероприятия и собрания. Новый порядок вступит в силу в пятницу.

В подготовленном МВД проекте постановления сказано, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает: "ограничение мероприятий как в помещениях, так и на улице, помогает снизить возможность заражения коронавируса в группах людей, поэтому рекомендуется при любом уровне заболевания".

В соответствии с проектом, исключение составляют следующие мероприятия и собрания: похороны, спортивные мероприятия без зрителей, культурные мероприятия в закрытом пространстве, если количество людей ограничено до 200, соблюдают дистанцию, люди находятся в масках, участников проверяют, регистрируют, разрешают находиться только на сидячих местах, на открытом пространстве могут проходить мероприятия с участием не больше 400 человек, соблюдают дистанцию, люди находятся в масках, участников проверяют, регистрируют, разрешают находиться только на сидячих местах.

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Эти ограничения коснутся также массовых мероприятий и личных праздников.

В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса, по новейшим данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 000 человек.

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