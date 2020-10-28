Президент Литвы в кандидатах в министры будет оценивать видение государства благосостояния

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что перед утверждением нового правительства будет оценивать, насколько взгляды кандидатов согласуются с его видением государства благосостояния, но детальных экзаменов не будет.

В среду президент организовал пресс-конференцию, на которой детализировал видение государства благосостояния в различных сферах, начиная сокращением социального отчуждения и заканчивая повышением финансирования обороны.

В своей программе Г. Науседа представил приближающиеся переговоры о формировании нового правительства с лидерами победивших на парламентских выборах правых партий. Это правительство должен будет утверждать президент.

По конституционной доктрине, президент не может свободно выбирать кандидатов в члены правительства, поскольку их назначение зависит от доверия Сейма, однако одновременно "обладает определенным политическим воздействием в формировании персонального состава правительства".

Г. Науседа сказал, что будет стремиться к тому, чтобы правительство было "стабильным, обладало политической опорой, и было способно выполнять реальные, а не бумажные реформы".

"Защита интересов общества, а не узких групп интересов, решимость в стремлении к изменениям в важных областях, искреннее внимание к человеку, компетенция, ответственность и честность – вот основные требования, которые я буду выдвигать в отношении будущих членов правительства", – сказал президент.

В ответ на вопрос журналистов о том, по каким критериям будут оцениваться кандидаты в министры, Г. Науседа сказал, что будет сравнивать их позиции по видению государства благосостояния, но не будет делать это слишком детально, а оценка кандидатов не будет принимать формы экзаменов, как, по его утверждению, это было раньше.

"Я не буду проводить экзамены для министров, как это было ранее. Я хочу в принципе поговорить о тех вещах, которые министр видит как самые важные в регулируемой им сфере", – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.

"Несомненно, я буду сравнивать, насколько это отвечает стремлению государства, но это не будет детальное сопоставление наши взглядов в виде таблички", – сказал глава государства.

"Самое важно, чтобы человек был компетентным, чтобы человек действительно хотел изменений в своем секторе за предоставленное ему время. Порядочность и профессионализм являются обязательными вещами", – сказал Г. Науседа.

Он добавил, что до сих пор приходил к согласию с победителями выборов по важнейшим приоритетам.

Новое правительство должно приступить к работе в декабре. Его должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните.

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