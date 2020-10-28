Администрации президента оценивает обращение Томашевского

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что поручил юристам администрации главы государства оценить обращение лидера Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемара Томашевскего по вопросу аннулирования результатов выборов.

Председатель этой партии попросил президента и Сейм обратиться в Конституционный суд в связи с нарушением закона о выборах.

"Мы только лишь получили обращение, я поручил своей группе по вопросам права оценить его аргументы, и только тогда мы примем решение об обращении", – сказал журналистам Г. Науседа.

ИАПЛ-СХС просит отменить результаты выборов в многомандатном округе в связи с заявлениями телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинса в рамках кампании, целью которой было то, чтобы упомянутая партия не попала в Сейм. Партия считает это нарушением закона о выбора.

В законе о парламентских выборах предусмотрено, что президент и Сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о выборах. КС оценит, имели ли место нарушения. Если устанавливается, что нарушения были грубыми, и они имели существенное влияние на результаты выборов, решение об отмене результатов выборов или окончательных результатов принимает Сейм.

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