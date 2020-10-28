Президент Литвы: пандемия коронавируса не должна увеличивать социальное отчуждение

Президент Гитанас Науседа сказал, что в контексте пандемии коронавируса важно обеспечить, чтобы кризис не увеличивал социальную отчужденность и бедность.

Об этом руководитель страны заявил в среду, представляя свое видение государства благосостояния в связи с приближением переговоров о составе нового правительства.

По его словам, государство и общество станут более справедливыми тогда, когда в стране сократится разница в доходах.

"О более справедливом государстве и обществе можно будет говорить тогда, когда соотношение между самыми крупными и самими низкими доходами будет не более 1:5", – заявил в среду на пресс-конференции Г. Науседа.

"На пути к этой цели важно обеспечить, чтобы пандемия коронавируса не оказала долгосрочного воздействия на социальное отчуждение и бедность", – подчеркнул руководитель страны.

Он также сказал, что об общественном благополучии можно судить по тому, как социум заботится о пожилых людях, поэтому президент повторил стремление активнее повышать пенсии.

"Пенсии должны повышаться интенсивнее, чтобы их уровень соответствовал стандартам Западной Европы, поэтому я выдвигал и в будущем буду выдвигать изменения к законам", – сказал Г. Науседа.

Глава государства также добавил, что с целью сокращения социального отрыва также важно обеспечивать эффективную региональную политику, чтобы снизить давление на людей, искать счастье в столице или за границей.

"Добиться этого не удастся без самостоятельных самоуправлений. Вместе со своей командой и другими органами власти я буду стремиться к тому, чтобы в регионах страны средняя заработная плата достигала не менее 85% уровня столичного региона", – добавил он.

После того, как в середине октября правительство представило проект бюджета 2021 года, администрация президента отметила, что выступает за повышение пенсий в следующем году не на 7%, как предложено в проекте, а на 9%, также быстрее должен расти не облагаемый налогами минимум доходов.

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