Требование президента Литвы к новой власти: план по коронавирусу должен быть сразу

Президент Гитанас Науседа сказал, что правительство победивших на выборах правых сил должно начать работу, имея четкий план по контролю пандемии коронавируса.

По словам главы государства, в Литве, как и во всей Европе, быстро распространяется вирус, поэтому особенно важна слаженная передача власти.

"Просто нет времени для поствыборной эйфории. Новое правительство обязано сразу же обладать четким планом контроля над пандемией и командой, готовой это делать", – заявил президент на пресс-конференции в среду.

"Распространение коронавируса в Европе и в Литве все сложнее контролировать, поэтому всех нас ждут большие испытания. Общество и бизнес, а это означает, что вся Литва должна пережить период не прогнозированных ранее вызовов. Поэтому сегодня очень важно слаженная передача власти", – добавил он.

Науседа сказал, что в контексте пандемии коронавируса важно обеспечить, чтобы кризис не увеличивал социальный отрыв и бедность.

Об этом руководитель страны заявил в среду, представляя свое видение государства благополучия в связи с приближением переговоров о составе нового правительства.

По его словам, государство и общество станут более справедливыми тогда, когда в стране сократится разница в доходах.

"О более справедливом государстве и обществе можно будет говорить тогда, когда соотношение между крупнейшими и самими низкими доходами будет составлять хотя бы не более пяти раз", – заявил в среду на пресс-конференции Науседа.

"На пути к этой цели важно обеспечить, чтобы пандемия коронавируса не оказала долгосрочного воздействия на социальное отчуждение и бедность", – подчеркнул руководитель страны.

Он также сказал, что об общественном благополучии можно судить по тому, как социум заботится о пожилых людях, поэтому президент повторил стремление активнее повышать пенсии.

"Пенсии должны повышаться интенсивнее, чтобы их уровень соответствовал стандартам Западной Европы, поэтому я выдвигал и в будущем буду выдвигать изменения к законам", – сказал Науседа.

Глава государства также добавил, что с цель сокращения социального отрыва также важно обеспечивать эффективную региональную политику, чтобы снизить давление на людей искать счастье в столице или за границей.

"Добиться этого не удастся без самостоятельных самоуправлений. Вместе со своей командой и другими органами власти я буду стремиться к тому, чтобы в регионах страны средняя заработная плата достигала не менее 85% уровня столичного региона", – добавил он.

После того, как в середине октября правительство представило проект бюджета 2021 года, администрация президента отметила, что выступает за повышение пенсий в следующем году не на 7%, как предложено в проекте, а на 9%, также быстрее должен расти не облагаемый налогами минимум доходов.

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