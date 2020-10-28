Ноябрь называют самым мрачным месяцем: каким он будет в этом году

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что необычайно теплые осенние дни пока никуда не уйдут. Правда, самый мрачный месяц года - ноябрь, по прогнозам, будет более сырым, чем обычно в Литве.

Первая половина осени в этом году была очень теплой. В сентябре до середины месяца вообще было по-летнему тепло. Средняя температура в сентябре была на 2,6°C выше стандартной климатической нормы.

Особенно теплой и сухой была третье декада месяца - на 4,3°C теплее и на 91% суше, чем обычно в Литве.

Октябрь также радует необычно теплой погодой. Первая декада октября была на 3,9°C теплее и на 60% суше обычного. Во второй декаде стояла обычная для такого времени года погода, но было больше дождей: осадков было в два раза больше обычного.

Согласно прогнозам, во второй половине ноября температура будет на 2,0°C выше средней. Весь месяц будет на 1,5°C теплее нормы.

Предполагается, что во второй половине ноября количество осадков будет на 15% больше, чем в среднем, за весь месяц также выпадет больше осадков, чем обычно (на 10%).

Можно сказать, что, по нынешним прогнозам, ноябрь будет теплее обычного, но дождливее.

С 1961 г. до наших дней:

• Самым теплым ноябрь был: в 1978 (среднемесячная температура 5,8°C), 2000 (5,4°C), 2013 и 2019 (4,9°C);

• Самым холодным: в 1993 и 1998 (-4,2°C), 1965 (-2,7°C), 1988 (-1,1°C).

• Самая низкая температура –23,0°C (1998, Варена);

• Самая высокая температура +18,9°C (2018, Друскининкай).

• Больше всего осадков выпало: в 1963 (120 мм), 1969 (111 мм), 1981 (92 мм);

• Меньше всего осадков выпало: в 1993 (12 мм), 2018 (19 мм), 2014 (25 мм).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!