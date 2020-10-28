Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы возвращаются и штрафы

С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен еще в восьми самоуправлениях страны: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, в Шилальском, Ширвинтском, Тельшяйском, Тракайском и Вильнюсском районах. В них вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах - и в помещениях, и на улице.

Для проживающих в них вводится обязательный масочный режим в общественных местах за редкими исключениями. Маски не нужно будет носить за пределами жилых территорий, где в радиусе 20 метров нет других лиц, кроме членов семьи.

Вместе с карантином возвращаются и штрафы. За несоблюдение установленных требований физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 1500 евро, а юридическим 1500-6000 евро.

В самоуправлениях карантинной зоны будут строже ограничиваться потоки людей в культурных, спортивных учреждениях, местах досуга и отдыха - на одного посетителя должно быть гарантировано не менее десяти квадратных метров.

В среду правительство будет решать, вводить ли запрет на массовые мероприятия и скопления людей. Если правительство одобрит этот порядок, то спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Эти запреты вступят в силу с пятницы.

Запрет не будет распространяться на культурные мероприятия, билеты на которые продаются в интернете, если обеспечивается контроль у входа и двухметровая дистанция между зрителями.

В Литве карантин введен в 21 самоуправлении.

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