Избирательная акция поляков Литвы обратилась к президенту и парламенту: просит упразднить результаты выборов

Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в связи с возможными нарушениями на выборах обратилась к президенту Гитанасу Науседе и парламенту и просит упразднить результаты выборов в многомандатном округе и в одном одномандатном округе.

"Мы обратились в связи с многомандатным округом и Панеряйско-григишкским одномандатным округом – по двум пунктам", – сказал Вальдемар Томашевский.

Согласно законам, президент и парламент, получив жалобу, должны в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушением закона о выборах. Тот оценивает, были ли нарушения. Если выясняется, что нарушения были грубыми, и могли существенно повлиять на результат, то решение об упразднении результатов или окончательных результатах принимает парламент.

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ИАПЛ-СХС уже обращалась в Главизбирком в связи с грубыми нарушениями в многомандатном округе, просила признать результаты выборов недействительными. Позже партия обратилась в Главный административный суд Литвы с просьбой признать недействительным результат в Панеряйско-григишкском округе.

ГАСЛ не принял жалобу, поскольку он принимает только жалобы до окончания голосования, а результаты выборов обжалуют в ином порядке.

"Суд не принял, поскольку есть проблемы в законах, это сложно", – сказал Томашевский.

Партия называет грубым нарушением кампанию общественного деятеля Андрюса Тапинаса, целью которой было сделать так, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

"Очевидно, что была масса нарушений (...) Очевидно, что это имело решающее воздействие на выборы", – сказал Томашевский. Он сказал, что президентская служба ответила - будет ждать ответа ГИК.

Тапинас в фейсбуке перед выборами объявил акцию "До свидания, Волан-де-Морт", он призывал к участию в выборах, чтобы меньше процентов досталось ИАПЛ-СХС, указал номер счета для поддержания кампании. Позже он сообщил, что собрали 15 000 евро.

За издательство 300 000 тиража "До свидания, Вальдемар?" заплатили 5000, еще 1200 евро ушло на топливо и транспорт для наблюдателей за выборами.

ИАПЛ-СХС на выборах набрала 4,82% голосов и не прошла в парламент в первом туре. Три ее кандидата победили в одномандатных округах.

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