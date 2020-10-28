Часть посетителей отказывается регистрироваться в заведениях общепита

С 26 октября в Литве действует регистрация клиентов в заведениях общепита. В барах, ресторанах, кафе необходимо оставлять свои данные - имя, фамилию, номер телефона. Однако председатель Вильнюсского ночного альянса Маркас Адамас Харольдас сказал Delfi, что не все посетители охотно регистрируются.

Можно регистрироваться как электронным, так и обычным способом, все зависит от того, какой способ выбрало само заведение.

Члены Вильнюсского ночного альянса – 20 вильнюсских баров – используют специальную систему регистрации. Посетители должны считать код-QR или вписать указанный текст и выслать смс-сообщение. После этого приходит уведомление о регистрации и указано время. Если у кого-то из посетителей бара установят коронавирус, администрация тогда свяжется со всеми, кто в то время был в баре.

Глава компании Amber Food Гедиминас Бальнис сказал BNS, что в его кафе клиенты пока заполняют бумажные анкеты, их будут хранить 21 день. Со среды клиенты будут регистрироваться с помощью смс-сообщения.

Харольдас отметил, что есть такие люди, которые, пользуясь другими системами, неверно указывают данные.

"Есть немало сознательных людей, они понимают, зачем нужна такая система. Версию системы мы разработали еще в августе, ею жители пользуются несколько месяцев. У нас в системе регистрируются около 35 000 человек, но есть и другие системы.

Есть некоторый процент людей, которые не хотят регистрироваться. Они в шоке и не понимают, зачем это. Наша система использует функцию смс, которая фиксирует номер телефона. В других системах люди указывают неверные данные, вместо имени/фамилии пишут – "не скажу", номер телефона указывают – 123456 и т.д. Это не поможет выявлению контактов, плохо", – заметил он.

"Надо поощрять и понемногу припугивать. Надо, чтобы люди понимали серьезность ситуации. Что это ценная система, всем будет лучше. Индивид часто не видит в чем польза для всех и не хочет регистрироваться", – прибавил Харольдас.

Он признал также, что многие бары нарушают порядок, поэтому нужна система контроля: "К сожалению, многие бары давно нарушают правила. Наши члены стараются все правила соблюдать, не боятся инспекторов. (...) Мы интересовались у Минздрава, где контроль – почему не инспектируете, не проверяете".

Он признал, что сейчас самая серьезная ситуация - увольнения работников.

"Работники могут лишиться работы. Когда власти ничего не говорят о компенсациях, о том, что ждет в будущем, сколько будет длиться карантин, работникам сложно строить планы, предпринимателям и работодателям тоже сложно, они не знают, что сказать работникам", – обратил внимание собеседник.

Delfi напоминает, что регистрация клиентов заведений общепита введена с понедельника.

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