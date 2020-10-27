Коронавирус унес жизнь 53-летней жительницы Мариямполе в течение нескольких дней

В мариямпольской больнице от коронавируса скончалась 53-летняя женщина. Она скончалась внезапно, врачи не успели оказать ей помощи. COVID-19 у нее диагностировали меньше чем за неделю до смерти.

В воскресенье вечером на странице издания Suvalkietis в Facebook появилась информация о том, что от коронавируса скончалась 53-летняя женщина. Врачи скорой помощи реанимировали ее уже по дороге в больницу.

Об этой смерти официально сообщили только во вторник.

Delfi связался с представителями Мариямпольской больницы, они сказали, что сейчас проводят вскрытие. Подробности о причинах смерти появятся позже. Однако Национальный центр общественного здравоохранения указал этот случай в официальной статистике.

"Я пока ничего не могу сказать, поскольку тело передали экспертам. Они должны подтвердить причину. Ее реанимировали уже в дороге. Мы не можем подтвердить диагноз или опровергнуть его. Ее доставили в состоянии клинической смерти. Она в больнице была недолго, только пока ее реанимировали. Коронавирус у нее был диагностирован. Но больше у нас нет никаких данных", – сказала представитель больницы Лина Дубинскайте.

Женщина скончалась 24 октября, однако НЦОЗ подтвердил факт ее смерти только во вторник. Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что они сообщают о смерти, когда получают информацию из больниц.

"Врачи и больницы обязаны информировать о смерти пациентов в течение 24 часов, но не все это делают вовремя. Информацию об этой смерти мы получили вчера в обед", – сказала специалист.

Во вторник на пресс-конференции эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что в октябре, в Литве 96-97% больных коронавирусом - это лица до 65 лет. Люди более старшего возраста составляют 3-4%.

"Чем больше людей болеет, тем выше риск смерти. Возрастная группа 50-60, да, вчера были две смерти. Но у нас нет полной картины, поступила еще не вся информация, мы не знаем, были ли у этих людей хронические заболевания. <...> Может, эти люди долго лечились дома и не сразу обратились к врачам, когда поставили диагноз, болезнь уже прогрессировала, вот и итог – смерть", – сказала Размувене.

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