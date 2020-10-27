Верига: число коек для больных COVID-19 увеличено, но половина из них уже занята

BNS ru.DELFI.lt

Aurelijus Veryga Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Число коек для пациентов с COVID-19 увеличено с 400 до 663, но почти половина из них уже сейчас занята, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции во вторник.

По его словам, только в минувшие выходные в больницах оказалось 60 новых заразившихся коронавирусом. "Это значит, что число (больных - ред.) довольно быстро растет, для учреждений большой вызов организовать койки, приспособить их для ковидных пациентов", - сказал А. Верига. Министр обратился к самоуправлениям, которые являются учредителями некоторых больниц, чтобы они призвали эти больницы активно сотрудничать с больницами каждого региона, ответственными за управление ситуацией с COVID-19, и быстро реагировать на их просьбы и распоряжения по поводу реорганизации больничных коек. Статьи по теме: Представители Сантаришкской клиники: ситуация с нехваткой коек для больных COVID-19 - критическая Глава Минздрава о новых запретах: ситуация сейчас совсем не такая, какой была весной По данным Минздрава, в больницах страны с COVID-19 находится 342 человека, 32 из них - в реанимации. Клиника Сантарос утверждает, что ситуация у них перерастает в критическую, так что нужно незамедлительно подключать другие больницы. В клинике 102 койки для больных с COVID-19, из них занято 80%. Ожидается, что клинике помогут Вильнюсская городская клиническая больница, Республиканская Вильнюсская университетская больница и больница Укмерге, но этого может быть недостаточно. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina