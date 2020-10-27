Представители палангских гостиниц: некоторые клиенты отзывают заказы

В Литве количество больных коронавирусом растет, поэтому некоторые жители отменяют запланированные на выходные поездки. По словам представителей гостиниц, люди запуганы, спрашивают, точно ли все безопасно, а некоторым работники гостиниц сами предлагают повременить с поездкой.

На Booking.com видно, что цены на жилье в Паланге на 31 октября- 2 ноября начинаются с 40 евро на двоих.

Правда, рядом с большей частью вариантов указано, что осталось 1-2 места. Что касается гостиниц более высокого класса, там ночь обойдется больше чем в 100 евро.

Например, в Grand Baltic Dunes классический двухместный номер стоит 114, в Gradiali Wellness and SPA с завтраками – 153 евро, а в пятизвездочной гостинице Vanagupe Spa Resort – 269 евро.

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Однако президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала Delfi, что свободные варианты на длинные выходные есть, а некоторые клиенты отказываются от брони.

"Мы видим, что СМИ активно пишут о распространении коронавируса, власти вводят новые ограничения. Эта информация влияет на решения людей. Некоторые клиенты отменяют бронь, другие пока ждут – следят за развитием событий.

На самом деле, сегодня еще сложно сказать, будут ли дальше поступать отказы или такое решение принимают те, кто паникует больше всего", – сказала она.

На вопрос, много ли было резерваций на эти выходные, Валайтене сказала, что занятость составляла 40-50%, несколько процентов заказов отменили.

"Это небольшое падение, но, я думаю, люди ждут, что будет в среду, какое решение пример правительство, какими будут цифры, тогда начнутся либо заказы либо их отмена. Обычно жители активно используют длинные выходные, поэтому можно сказать, что влияние пандемии ощущается. Как только появляется информация о новых случаях, люди реагируют", – сказала Валайтене.

"Все говорят, что отменяют заказы из-за угрозы COVID-19", – сказала она.

Если в Вильнюсе цены на гостиницы снижаются, то в Паланге особых изменений нет.

"Цены на том же уровне, что и в прошлом году. У нас цены не снижаются, просто они уже не такие, как в пик сезона, обычно в выходные цены выше, чем в рабочие дни. У нас и сентябрь и октябрь были хорошими месяцами, поэтому не было повода для снижения цен", – сказала она.

Об отмене брони Delfi сказала директор гостиницы Vanagupė Диана Адомаускене.

"У нас бронируют номера на долгие выходные, но мы заметили, что понемногу их отзывают. Уже отменили около 15%. Много людей звонят, спрашивают, точно ли безопасно. Мы практически каждый день работаем психологами, успокаиваем запуганных пандемией людей", – сказала Адомаускене.

Она сказала, что и работники гостиницы у новых клиентов интересуются, не контактировали ли они с больными COVID-19.

"И знаете, всякие ответы бывают. То муж контактировал, то жена, тогда мы рекомендуем повременить с приездом. За день до приезда мы звоним людям и спрашиваем, точто ли не было контактов", – сказала она.

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