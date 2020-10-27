В Варенском районе пропали двое детей, полиция просит о помощи

26 октября, в 18.00 ч., из дома опеки в Варенском районе, в деревне Жилинай ушла Габия Самущенко (2006 г.р.). Сообщается, что она ушла вместе с приехавшим к ней из Расейняй Касперасом Шубинасом (2007 г.р.).

Приметы Самущенко: рост 155 см, волосы медного цвета. На девочке была темно-зеленая куртка, черные джинсы, пестрые спортивные ботинки.

Приметы Шубинаса: рост 170 см, волосы темные. На нем была светло-синие джины, черный пиджак с белыми рукавами, белые спортивные ботинки.

Шубинаса из Расейняй в Варенский район в гости к подруге привез отец. В последний раз их видели в лесочке рядом с домом опеки.

Детей ищет полиция. Всех, кто что-либо знает о их местонахождении, просьба звонить по номерам +370 700 65565, +370 646 29573 или 112.

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