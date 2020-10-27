Конспирологическая теория о коронавирусе, которая опасна для здоровья

Пользователи в социальных сетях делятся сообщением, в котором говорится, что "при помощи коронавируса и принудительного вакцинирования тайное правительство мира намеревается уничтожить семь миллиардов людей".

Текст сообщения гласит: "Под видом вакцинации от «коронавируса» (псевдоопасного вируса – обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» – себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» коронавируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает. ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация – превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли".

Конспирологическая теория о коронавирусе Foto: Ekrano nuotr.

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Мы проверили содержание поста и вот, что нам удалось выяснить:

Сообщение объединяет сразу несколько конспирологических теорий. Во-первых, это существование тайного мирового правительства. Во-вторых, то, что, мировое правительство, в силу неизвестных причин, решило уничтожить семь миллиардов жителей Земли. В-третьих, то, что вакцина от коронавируса, на самом деле не вакцина, а средство для организации массового геноцида и чипирования населения планеты. В-четвертых, авторы текста сообщают, что коронавирус является не более опасным, чем грипп. И наконец, в-пятых, призывают к активным протестам против ограничительных мер для превенции распространения коронавируса.

С просьбой прокомментировать текст мы обратились к Ильей Яблокову, профессору университета в Лидсе, который исследует теории заговора.

"Сам по себе текст – чистая конспирология. Здесь есть тайный план, тайные вершители человеческих судеб, и последствия этого плана ухудшат жизнь общества. Главная мысль текста — это то, что все ведёт к цифровой диктатуре. COVID-19 повлиял на жизнь на всей Земле, поэтому каждый человек хоть на секунду, да поверил в то, что коронавирус - это чей-то тайный план. Этим и пользуются авторы подобных теорий, все они хотят влиять на умы людей, а поскольку сейчас у людей на уме - как бы выжить и скорее бы это все закончилось, то они становятся легкой добычей таких теорий", – предупреждает Илья Яблоков.

Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, утверждает: "Лично я бы советовал слушать медиков, которые на самом деле работают с заболевшими коронавирусом в больницах, а не читать вот такие посты в социальных сетях, которые не только не содержат никаких фактов, но и могут оказаться губительными для вашего здоровья. Чтобы не стать жертвой подобных эмоциональных заявлений, требуется придерживаться гигиены информационного потока и не читать таких постов".

В заключении приводим комментарий Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в котором утверждается, что коронавирус является намного более опасным, чем грипп: смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, в особенности, сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества.

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