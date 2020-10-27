Результат теста Успасских на коронавирус - отрицательный

Лидер Партии труда Виктор Успасских во вторник сообщил в фейсбуке, что результат его теста на коронавирус отрицательный.

"Чтобы опровергнуть все манипуляции: я получил ответ теста на COVID–19. Результат ОТРИЦАЕЛЬНЫЙ. Желаю всем здоровья и таких результатов", – писал политик.

Сначала он говорил, что не видит повода для тестирования, но потом сдал анализы.

Лидер ПТ до тестирования отреагировал на заявление журналиста Андрюса Тапинаса, будто тот мог заразиться от него: "Как от меня? Я там был 2,5 недели назад, за это время многое могло произойти. Но я сдам тест. Уже договорился, зарегистрировался".

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