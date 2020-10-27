Правительству Литвы представлен пакет мер для лучшего контроля над последствиями запуска БелАЭС

В среду правительство Литвы планирует рассмотреть пакет изменений к законам, связанным с подготовкой к запуску Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом во вторник сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

По ее словам, есть намерение при управлении возможными кризисами, связанными с БелАЭС, отказаться от избыточных бюрократических звеньев, по причине которых дольше принимаются решения. Кроме того, самоуправления должны получить больше ясности по вопросу границ ответственности.

"Мы считаем, что должны происходить не изменения ради изменений, а мы должны усовершенствовать систему, поэтому уже подготовлена новая редакция Закона о гражданской безопасности и все сопровождающие изменения к закону, весь пакет", – заявила Р. Тамашунене после встречи министров с президентом Гитанасом Науседой во вторник.

Министр подчеркнула, что большое внимание уделяется и средствам информирования общественности.

"Важнее всего - информирование населения, чтобы знали, как поступать в той или в иной экстремальной ситуации. Обновляются системы оповещения в самоуправлениях, особенно в находящихся на расстоянии до 100 км от БелАЭС. Совершенствуется и платформа оповещения населения через СМС", – сообщила Р. Тамашунене.

По ее словам, повышению готовности самоуправлений к возможной аварии на БелАЭС способствовали и выводы, сделанные из опыта пандемии. Готовность местных органов власти министр оценила на 6-7 баллов из 10.

Министр сказала, что уже выделено финансирование на средства защиты, в данный момент осуществляются публичные закупки. По ее словам, будет закупаться оборудование, респираторы или генераторы для должностных лиц, прочие средства защиты.

Т. Тамашунене утверждает, что все жители будут готовы к угрозам БелАЭС к 2023 году.

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