Со среды ГНИ и "Содра" будут обслуживать клиентов удаленно

С 28 октября в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Тельшяй, Шилале, Тракай и Ширвинтос Государственная налоговая инспекция и "Содра" все услуги будут предоставлять удаленно.

В пресс-релизе сказано, что из-за эпидемии в отделениях не принимают также клиентов в Электренай, Йоникском районе, Юрбаркском районе, Кельмеском районе, Клайпедском районе, Кретингском районе, Маримяполе, Пасвальском районе, Плунгеском районе, Скуодаском районе, Шяуляйском районе, Швенченском районе, Расейснском районе, а также в Казлу Руде.

Клиентов ГНИ удаленно обслуживают в Клайпеде и Бирштонасе, а "Содры" - в Куршенай.

Консультацию по вопросам налогов можно получить по номеру 1882 или на сайте Mano VMI.

"Содра" напоминает, что почти все услуги можно получить по интернету на сайте sodra.lt, проконсультироваться можно по номеру 1883.

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