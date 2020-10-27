Желающие получить компенсацию за отказ от газовых баллонов в многоквартирных домах должны поспешить

Жилтоварищество, администраторы и муниципальные компании активно помогали жителям избавиться от газовых баллонов в домах. Компания ESO напоминает, что желающим получить помощь в этом году надо подать заявку и все документы до 30 ноября компании ESO.

В пресс-релизе сказано, что администраторы активно включились в процесс, чтобы в многоквартирных домах не осталось представляющих опасность газовых баллонов. Всего в Литве голосование провели в 900 домах, чтобы получить помощь государства.

"Администраторы активно призывали жителей принять решение, поэтому в этом году жители 400 домов успели оформить все документы и передать их ESO. Эти люди в этом году смогут получить помощь в том числе и на покупку плиты", – сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.

"Это похвальная инициатива, ведь газовые баллоны в домах - небезопасны, мы все знаем и слышим о таких несчастных случаях. Если бы не было инициатив, то жители были бы пассивнее", – сказала представитель Mano būstas Dainava Аушра Валинските.

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