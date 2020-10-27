В парламенте Литвы коронавирус установили у двоих работников

У двоих работников парламентской канцелярии диагностирован коронавирус (COVID-19).

В электронном письме депутатам сообщили, что одна из заболевших в последний раз была в парламенте 21 октября.

Другая работница редко приходила в парламент, у нее там нет постоянного рабочего места. В последний раз она приходила 13 октября.

Всех, кто с ними контактировал, об этом уведомили. В здании дезинфицировали помещения.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у депутата "крестьян" Валериюса Симуликаса. Изолированы 10 его контактов.

"На заседании неизбежно приходится контактировать, мы сидим в 50 см друг от друга (...). Вчера ночью я узнал, что его тест положительный, вот никуда и не выхожу", – сказал в выходные депутат Р.Шаркницкас.

Национальный центр общественного здравоохранения просит всех людей, контактировавших с Симуликасом, изолироваться, не дожидаясь звонка специалистов.

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