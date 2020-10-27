Глава Минздрава о новых запретах: ситуация сейчас совсем не такая, какой была весной

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) в понедельник сообщил о еще одном антирекорде – 766 случаев, после проверки 3000 тестов. Правительство Литвы в понедельник решило ввести локальный карантин в еще 8 муниципалитетах, и на этот раз в крупных городах: в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига рассказал в интервью Žinių radijаs о новых переменах.

Защитные маски на территории муниципалитетов, где объявлен карантин, обязательны во всех общественных местах. Министр рассказал, когда их можно не надевать.

"Есть дополнительные требования к ношению масок лицами старше 6 лет. Это требование не распространяется на тех, кто занимается спортом, не распространяется на профессиональных спортсменов, в заведениях общепита, когда сидят за столами, а также на инвалидов. Кроме того, маски можно не надевать за пределами населенных пунктов, как было весной", – сказал министр.

Он заметил, что новые правила обсудят в среду на заседании правительства.

"А еще в среду на заседании правительства предложат ограничения для мероприятий на открытых территориях и в закрытых местах, запреты на собрания. И там будут определенные исключения: спортивные состязания без зрителей, культурные мероприятия. Конечно, если билеты распространяют по интернету или зрителей регистрируют и если между людьми будет дистанция в 2 м. Все это правительство еще должно обсудить", – сказал он.

Министр заметил, что с пятницы спортивные состязания будут проходить без зрителей, а спектакли и концерты будут проходить со зрителями.

"Кроме того, можно будет посещать некоторые учреждения, ведь есть разница между болельщиками в спортзалах и людьми, приходящими на концерт классической музыки или в театр", – сказал Верига.

Он сказал, что сейчас ситуация не такая, как весной.

"Весной, помните, не работало много магазинов, услуги не предоставляли, были значительно ограничены плановые операции. Сейчас таких ограничений нет, поскольку общество, несмотря на сложную ситуацию, должно сохранить какие-то услуги в сфере здравоохранения", – заметил Верига.

Он сказал, что предоставление услуг здравоохранения не будет ограничено, это может произойти само собой. Если в каком-то учреждении заболеет персонал, там будет ограничено предоставление услуг или вообще отменено. Также, по мере увеличения количества коек для больных коронавирусом, тоже прекратят предоставление плановых услуг.

С понедельника начались школьные каникулы, которые также будут иными. На следующей неделе ученики 5–12 классов после каникул будут учиться удаленно, а 1-4 пойдут в школу. Пока никаких перемен не планируется.

"Пока ничего не меняется. (…) Будем говорить с Министерством науки, образования и спорта о том, что делать со школьниками, если ситуация ухудшится. Хочется обеспечить хотя бы минимальную возможность контактного обучения", – сказал Верига.

Он напомнил, что в некоторых школах и сейчас две недели учатся удаленно, а две - в школе. "Но это на будущее, обсудим на этой неделе", – сказал Верига.

На вопрос, почему ужесточения вводят только сейчас, когда количество больных превысило 700 человек, Верига ответил, что ограничения вводились и прежде. А ужесточают их потому, что люди их не соблюдали.

"Определенные ограничения вводились и прежде. (…) Мы видим, что их не всегда соблюдали. И сегодня мы обсуждали, их не соблюдали, поэтому нужно принимать иные решения", – сказал он.

Верига сказал, что если количество случает будет расти с такой скоростью, как сейчас, то не все случаи удастся исследовать.

Кроме того, в Литве приближаются долгие выходные. Министр призвал жителей соблюдать рекомендации.

"Есть несколько важных моментов – уже будет действовать требование ношения масок в общественных местах, там, где объявлен карантин. Люди должны интересоваться, куда они едут", – заметил министр.

Он также просил не устраивать посиделки с близкими.

"И еще один совет – сами поездки на кладбища, если люди там не собираются, не встречаются ни с кем, то риска нет. Но мы просим не навещать близких, не ездить к ним. Также не проводить посиделки за одним столом", – призвал министр.

"Проявите сознательность, постарайтесь, чтобы эти выходные не ухудшили ситуацию еще больше", – сказал Верига.

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