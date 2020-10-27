Сейонене: если будет предложение занять пост главы Минздрава - подумаю над ним

Заместитель Литовского союза врачей Юргита Сейонене, которую называют одним из возможных кандидатов на пост министра здравоохранения, сказала, что после формирования нового правительства функции главы операций в связи с ЧП должен перенять премьер-министр.

"Литовский союз врачей еще весной обращал внимание на то, что министр здравоохранения - не тот человек, который мог бы полностью контролировать ситуацию. В любом случае COVID-19 - это не проблема одной системы здравоохранения, это социальная, экономическая проблема. Скорее всего, пост – главы операций в связи с ЧП – больше подходит премьеру. Я очень надеюсь, что будущий премьер возьмет на себя эту обязанность", – сказала 27 октября LRT Сейонене. На вопрос, согласилась ли бы она сменить на посту главы Минздрава Аурелиюса Веригу, она ответила, что подумала бы, если бы получила это предложение.

"Если бы мне предложили – я бы подумала", – сказала она.

Сейонене была выбрана депутатом парламента. Она сказала, что на фоне роста числа больных, необходимо тщательно оценить мощности государства, которые используют для обуздания ситуации.

"В первую очередь надо оценить, какова ситуация на данный момент, какие ресурсы уже используются, какие возможности есть, и что мы можем сделать. Это первостепенная работа", – сказала она и заявила, что уже сейчас муниципалитеты должны готовиться к принятию пациентов с COVID-19.

"При таких темпах роста числа больных больниц для пациентов с COVID-19 не хватит. Я думаю, сейчас надо активно дискутировать с муниципалитетами и муниципальными компаниями, чтобы они готовились к принятию пациентов. Сегодняшняя ситуация, это отражение процессов, которые проходили несколько недель назад. Через несколько недель мы увидим, чем люди занимаются, и где они заражаются на самом деле", – прибавила она.

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