Мэр Вильнюса: действия правительства идут вразрез со здравым смыслом

Со среды в Вильнюсе вступает в силу карантин. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс перед заседанием правительства в передаче "День на Delfi" сказал, что лучше всего было бы применять карантин в отношении отдельных детских садов и школ, где есть случаи заболевания, а то, что делает правительство - идет вразрез со здравым смыслом.

"[Сейчас] было бы нормальным жить свободнее. Сначала (весной – Delfi) нужны были "драконовские" меры, поскольку система здравоохранения не была готова. Сейчас картина печальнее, мы видим, что нет никакой подготовки. В этом кроется самая большая проблема", – сказал мэр.

"То, что делает правительство, нужно, но порой идет вразрез со здравым смыслом. Скажем, есть огромные массовые мероприятия, но иногда не разрешают проводить даже локальные – баскетбол проводят в огромном зале, а дети не могут заниматься баскетболом", – привел он пример.

По словам Шимашюса, до сих пор уже говорили о дополнительных мерах предосторожности с Ассоциацией баров, организаторами детской внеклассной деятельности.

"В начале прошлой недели, когда сказали, что муниципалитет может применять больше мер, мы воспользовались этим, вели переговоры с барами, организациями внеклассной деятельности. Вдруг, инициативу перенимает правительство. Я боюсь, что опять повторяется сценарий, когда перестают советоваться. Я понимаю озабоченность горожан, ведь они не знают, чего ждать, и нас ждет тот же вызов", – сказал мэр.

"Хотелось бы, чтобы больше советовались, тогда это можно осуществить в реальности", – подчеркнул он.

На вопрос, почему не ограничивают время работы баров, Шимашюс ответил, что более жесткие меры надо предпринимать в проблемных местах: "Я не хочу любой ценой сохранить [бары], хочу, чтобы вели себя рационально, опирались на имеющиеся данные. Естественно, что надо применять жесткие меры там, где они помогают. Бары – это одна часть города, меня волнует образование, внеклассная деятельность, массовые мероприятия и другое".

Он сказал, что если количество случаев будет расти, то удаленное обучение будет длиться больше недели.

"Возможно, это придется сделать, но это будет примером неумелых действий правительства, а не пандемии", – сказал Шимашюс.

"Просто надо знать, кто заболел, связаться с ним. Тогда есть вероятность, что вирус не будет распространяться, его локализуют. Сегодня некоторые люди - "контакты" - неделями ждут звонка и не знают, что им делать. Это полное фиаско Минздрава, поэтому надо принимать меры, которые не требовались бы, если бы работа была нормально налажена", – убежден мэр.

По его мнению, нет необходимости ограничивать перемещение из города в город, особенные меры предосторожности следует соблюдать не в городе, не в общественном транспорте, а на семейных праздниках: "У меня нет информации о том, что кто-то заразился в общественном транспорте. Особенно осторожными надо быть на больших семейных праздниках".

По решению правительства, со среды карантин вводят в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, а также в Вильнюсском, Ширвинтском, Шилальском, Тракайском и Тельшяйском районах. Карантин будет действовать до 24.00 ч. 11 ноября.

На территории этих муниципалитетов лица с 6 лет во всех общественных местах должны ходить в масках.

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