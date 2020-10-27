Жители Литвы активно выбирают поставщика электроэнергии: что думают те, кто уже сделал выбор?

Литва - одна из последних стран Евросоюза, избавляющаяся от монополии в сфере поставок электроэнергии. Изменения серьезные, важные, есть надежда, что они принесут пользу потребителям. Жители выбирают и уже получают предложения активных участников рынка. Естественно, что у многих интересующихся, особенно у людей старшего возраста, возникает ряд вопросов.

Жители, которые используют не меньше 420 кВт электроэнергии в месяц или платят около 60 евро в месяц, попадают в первый этап. Они должны выбрать поставщика до 10 декабря. Времени осталось немного, но почему же люди еще размышляют?

Предложения не всех поставщиков понятны

Кристина и Миндаугас, которые живут в Вильнюсе в своем доме, говорят, что знают о новом порядке с лета, но только сейчас начали больше интересоваться, поскольку получили информацию о том, что они попали в первый этап. Кристина сказала, что они решили дождаться предложений всех поставщиков, чтобы сравнить их.

"Я думаю, невозможно выбирать, пока не знаешь, что предлагают все пять поставщиков. Первыми написали три из них. Еще двое ничего не предложили. На этой неделе удивил один момент, один из поставщиков прислал новое предложение. Значит, их предложения не окончательные. Поэтому, возможно, к 10 декабря они будут стараться привлечь больше клиентов", – предположила Кристина.

Она заметила, что компании пытаются переключить внимание от цены на другие моменты, например, предлагают выбирать экологическую, литовскую электроэнергию, электроэнергию возобновляющихся источников. Предлагают решения, которые зависят от потребления. Но у меня остается ряд вопросов. Например, в чем эта экология? Кто гарантирует, что к нам по кабелю придет именно экологическое электричество ветряных или солнечных электростанций? Также не совсем понятно, чем отучается план "фиксированной цены" от "переменной".

Понравилась предложенная месячная цена

Кристина и Миндаугас сказали, что больше всего им пришлось по душе предложение одного из поставщиков, поскольку он указал прогнозируемую месячную цену.

"Простому человеку важно, чтобы ясно назвали, сколько ему придется платить, тогда можно спрашивать и сравнивать. Например, один из поставщиков сказал, что мы будем платить примерно столько, сколько платили до сих пор. Это около 100 евро в месяц, цена почти не изменится. Мы понимаем, что если выбрать переменную цену, она будет колебаться. Если на бирже она снизится – и счет будет меньше, если увеличится - может увеличиться и счет. Но скорее всего, в среднем больших изменений не будет", – предположила Кристина.

Семья решила сделать выбор в октябре: "Не хочется откладывать такое решение на последний момент".

Кристина сказала, что если компании не пришлют им предложение, они просто расценят это как признак несерьезного игрока на рынке: "Я не могу доверять такому поставщику, у которого я должна сама запрашивать информацию. Но с другой стороны, мы сами ищем наиболее выгодного поставщика сотовой связи. Может, и здесь надо делать то же", – рассуждает молодая семья.

Остановятся на надежной компании

Жительница Лаздияй Ирена сказала:.

"Я видела, что мне что-то присылают, но у меня не было ни времени, ни желания смотреть. Надо сесть и проанализировать. Одно могу сразу сказать – не буду выбирать небольшого поставщика, компанию, которая недавно пришла на рынок. Еще одно условие – это должна быть литовская компания. Я не хочу, чтобы была иностранная, еще обанкротится, и концы в воду. Боюсь выбирать и самый дешевый вариант, это ассоциируется с плохим качеством. У нас есть солнечная батарея на доме, хочется, чтобы все было в одних руках. Вот мы начали все через одну компанию, скорее всего, через нее и продолжим. Все-таки там все понятно, нет опасений, что может обанкротиться", – сказала Ирена.

На вопрос, не боится ли она оставлять выбор на последний день, Ирена сказала, что не будет ждать 10 декабря, вскоре займется этим вопросом.

Уже сделали выбор

Но далеко не все ждут последнего момента. Ауримас из Вильнюса, который живет в собственном доме с женой и двумя детьми, сказал, что выбрал поставщика еще в конце лета.

"Мы выбрали знакомую компанию, я не хотел ничего менять по нескольким причинам. Во-первых – ясно, как оплачивать счет, ничего не надо менять, не придется исследовать этот вопрос, переходить на новый порядок. Во-вторых, сайт удобный", – сказал Ауримас.

На вопрос, почему он не ждал предложений всех поставщиков, он ответил: "Я не верю, что поставщики с самого начала осмелятся значительно снизить цену на электроэнергию. Я всегда плачу за услуги по интернету, поэтому получал информацию о том, что я попал в первый этап и должен выбрать поставщика, я и выбрал. Хорошо, что есть выбор, если увижу, что есть другой вариант, поменяю поставщика".

Информации достаточно

Домас из Каунаса сказал, что получает достаточно информации о поставщиках.

"Об этом много говорят и по телевидению, и в СМИ пишут, даже коллеги на работе обсуждают – мы получили предложения, вот и обсуждаем, сравниваем", – сказал каунасец.

По его словам, хотя окончательный выбор он не сделал, он хочет, чтобы у поставщика была удобная возможность электронного расчета за услугу. Он оценил несколько предложений и убедился, что может сделать выбор по интернету.

Решение примет в ближайшее время

Предприниматель Витаутас сказал, что его компания выбрала поставщика еще 4 года назад, поэтому сейчас у него возникает меньше вопросов.

"Надо лишь проанализировать рынок. Я вижу информацию, что уже могу выбирать, но пока не сделал этого. Я буду анализировать ситуацию на рынке и выберу наиболее выгодное в экономическом плане предложение. У всех компаний есть лицензии, если вдруг компании исчезнут, будут гарантированный поставки. Из-за этого я не переживаю", – сказал он.

Витаутас сказал, что уже получил несколько предложений.

"Я думаю, что в ближайшее время сделаю выбор – в октябре-ноябре. Пока буду интересоваться, я знаю, что должен сделать выбор до 10 декабря. Поскольку я плачу за электроэнергию по интернету, я всегда получаю напоминание о том, что надо сделать выбор. Нужна ли мне дополнительная информация? Я думаю, ее достаточно. Надо лишь вовремя проанализировать ситуацию. В интернете без проблем можно найти независимых поставщиков", – продолжил он.

Можно констатировать, что жители все активнее выбирают поставщика услуги, а те, кто не принял решение – анализируют рынок, ответственно подходят к принятию решения и не планируют откладывать его на последний момент. Поэтому, вероятно, самым активным процесс будет в октябре-ноябре.

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