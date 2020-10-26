Среди ввезенных столешниц таможенники обнаружили сигареты

Среди деревянных столешниц, привезенных из Беларуси таможенники обнаружили больше 50 000 пачек контрабандных сигарет.

По данным таможни, нелегальный груз на КПП Райгардас был задержан 9 октября, но разбор груза завершили только на прошлой неделе. По словам таможенников, Fiat Ducato, которым управлял гражданин Беларуси, приехал в Литву в 11 ч.

Водитель указал, что везет в Алитус столешницы. Один из таможенников обратил внимание на необычную толщину столешниц, поэтому решили одну из них проверить с помощью рентгена.

Выяснилось, что в 66 деревянных конструкциях было 50 100 пачек сигарет NZ Gold, их стоимость со всеми налогами - 177 000 евро.

Водитель по решению суда был арестован на два месяца. Начато расследование.

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