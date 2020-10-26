По иным причина умер один зараженный.
В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166.
В целом от OVID-19 в Литве скончались 136 человек, по иным причинам 47 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 31 690 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрированы 378 привозных случая.
За минувшие сутки была взята 3261 проба. В целом в Литве выполнено 954 962 теста.
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