В Литве еще один антирекорд – 766 заболевших коронавирусом, скончались два человека

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один антирекорд заражений коронавирусом – 766 случаев, скончались два человека, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.

По иным причина умер один зараженный. В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166. В целом от OVID-19 в Литве скончались 136 человек, по иным причинам 47 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 31 690 человек. С 1 июня в Литве зарегистрированы 378 привозных случая. За минувшие сутки была взята 3261 проба. В целом в Литве выполнено 954 962 теста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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